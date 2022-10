Esker : recule malgré un trimestre solide

(Boursier.com) — Esker retombe de 2,6% à 125,8 euros malgré l'annonce d'un troisième trimestre record en matière de prises de commandes et d'un chiffre d'affaires consolidé en croissance de +21% en données publiées et de +13% à taux de change constant, à 40,4 millions d'euros. Compte tenu des incertitudes liées au contexte macro, Esker reste toujours prudent et confirme son objectif de croissance organique entre 12% et 14% et son objectif de profitabilité entre 13% et 15%.

Si Oddo BHF est conscient du sentiment général, dans l'expectative eu égard à l'évolution des taux longs (attente d'une stabilisation) et défiance vis-à-vis des sociétés les moins liquides, il semble judicieux de reconsidérer les qualités fondamentales du dossier (profil défensif et croissance). Dans un tel contexte, le potentiel reste néanmoins davantage rattaché à la croissance séculaire des agrégats, plutôt qu'à la perspective d'un (hypothétique) rerating (Esker se traite en ligne avec sa moyenne historique 10 ans). L'analyste est à 'surperformance' sur la valeur avec une cible de 175 euros.

Malgré le ralentissement en Europe, lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation des coûts de l'énergie, Esker parvient à délivrer tant sur les revenus que sur les prises de commandes, note Portzamparc ('achat'). La croissance de 20% de l'ARR depuis le début de l'année devrait se maintenir au quatrième trimestre, ce qui est clairement rassurant dans le contexte et pour 2023, ajoute la maison de bourse.