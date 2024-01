Esker : recule après les annonces

(Boursier.com) — Esker trébuche de 2,8% à 150,7 euros au lendemain de sa publication annuelle. L'éditeur de logiciels a réalisé, à nouveau, le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires proche de 180 ME pour l'ensemble de l'exercice 2023 (+14% à taux de change constant et +12% en données publiées).

Avec une trésorerie nette de 41,5 ME contre 32,3 ME au 31 décembre 2022 et plus de 130.000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique et sur la réalisation d'opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée à ses clients.

Comme attendu, il s'agit d'une publication mitigée car la bonne nouvelle sur les bookings (record) est contrebalancée par une rentabilité plus faible sur 2023 (en corollaire) et des guidances (trop) conservatrices pour 2024, affirme Oddo BHF. Toutefois, le broker voit le bon côté des choses : ceci ouvre la voie à un exercice 2024 de bonne facture (croissance organique mid-teens, amélioration de la rentabilité et perspective d'un meilleur momentum avec du beat & raise). L'analyste maintient ainsi son opinion 'surperformance' en raison d'une valorisation raisonnable en relatif vs secteur (le récent deal Thomson Reuters/Pagero reste un bon rappel/marqueur) ; d'un profil de qualité face au risque macro (croissance embarquée, visibilité et récurrence des revenus) ; et d'une hausse à 2 chiffres des profits sur 2024 et 2025. L'objectif de 180 euros est confirmé (baisse des estimations compensée par le roulement du DCF et la mise à jour des paramètres de marché), dans l'idée que toute pression baissière sur le titre devrait être mise à profit.

TP ICAP Midcap ('achat') retient de cette publication l'excellente dynamique des prises de commandes, avec un nouveau record atteint au T4, qui vient confirmer le très bel élan commercial d'Esker et sécuriser ses objectifs 2024. En contrepartie, la marge opérationnelle est attendue autour de 10% sur 2023 - un point qui n'est pas de nature à plaire au marché mais qu'il faut, selon le courtier, relativiser. Le groupe introduit des objectifs 2024 en visant une croissance du CA entre +12% et +14% à change contant et une marge opérationnelle entre 12% et 13%. Si la guidance de croissance est jugée plutôt conservatrice, celle sur la marge est considérée comme réaliste par la direction. Elle risque de conduire à une révision à la baisse des attentes du consensus, souligne le courtier. Le groupe confirme par ailleurs son ambition de continuer à faire progresser sa marge vers les 15% en 2025.