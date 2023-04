Esker : publication logiquement saluée

(Boursier.com) — Esker bondit logiquement de 5,2% à 134,7 euros en début de séance. Le groupe a relevé ses prévisions 2023 après un trimestre record. Le management table désormais sur une croissance organique pour l'ensemble de l'année comprise entre 13% et 15% (entre 12% et 14% auparavant) tout en visant une profitabilité comprise entre 12% et 14% du chiffre d'affaires.

Portzamparc parle d'un trimestre rassurant et légèrement supérieur à ses attentes, tant sur les volumes de transactions que sur le booking. Le titre pourrait être animé par du M&A même si les valorisations restent élevées dans le private-equity, souligne la maison de bourse, à l''achat' sur le dossier.

Esker lance très bien 2023, affirme pour sa part TP ICAP Midcap ('achat'). La croissance est très solide (+17%, dont +15% en organique), portée naturellement par le SaaS (+21%, dont +18% en organique). La bonne surprise provient du maintien d'une très bonne dynamique sur les prises de commandes, en hausse de +19% à 4,1 ME d'ARR, précise le courtier. Quant au relèvement de l'objectif de croissance, l'analyste affirme qu'il est en grande partie sécurisé par la forte croissance des bookings enregistrés en 2022 et soutenu par le redressement du trafic sur la plateforme ainsi que par un effet prix positif (indexation progressive de la valeur des contrats à l'évolution des indices de prix).