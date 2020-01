Esker : prises de profits après le point annuel

Esker : prises de profits après le point annuel









(Boursier.com) — Prises de bénéfices sur Esker au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 104,2 ME, en croissance de 18% à taux de change constants et de 20% à taux de change courants. Le titre de l'éditeur de logiciels permettant aux entreprises de dématérialiser leurs documents de gestion cède 2,1% à 101,2 euros après avoir progressé de plus de 10% depuis le premier janvier et d'environ 55% sur un an. Le groupe anticipe une amélioration de son résultat opérationnel 2019 ainsi qu'une solide croissance organique à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2020.

Portzamparc, qui évoque des niveaux de valorisation particulièrement élevés, dégrade le dossier à 'conserver' malgré un objectif rehaussé de 88 à 105,7 euros.