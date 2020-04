Esker : prises de bénéfices après le point trimestriel

(Boursier.com) — Esker chute de 6,2% à 99,4 euros au lendemain de son point trimestriel. L'éditeur de logiciels a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 28,2 ME, en croissance de 16% à taux de change constants et de 17% en publié. Malgré les fortes incertitudes sur l'évolution de la crise, Esker estime à ce jour être en mesure de maintenir une croissance organique proche de 10% en 2020. Dans cette hypothèse, la rentabilité serait alors proche de celle enregistrée en 2019 sans remettre en cause fondamentalement les investissements visant à poursuivre le développement du Groupe sur les exercices à venir.

Suite à cette annonce, Oddo BHF dégrade la valeur à 'neutre' avec un objectif ajusté de 100 à 98 euros.

Malgré le repli du jour, le titre affiche toujours une hausse de plus de 7% depuis le début de l'année, une performance assez remarquable dans le contexte actuel.