Esker : prend le contrôle de Market Dojo

(Boursier.com) — Esker a conclu un accord avec les actionnaires de Market Dojo, Limited, visant à acquérir 50,1% du capital et des droits de vote de la société au cours du 1er trimestre 2022 et les parts restantes à l'issue d'une période de 4 ans.

Basé à Bristol en Grande-Bretagne, Market Dojo emploie une vingtaine de personnes et compte environ 160 clients dont 60% en dehors de Grande Bretagne, notamment en France, aux Etats-Unis et au Moyen Orient. La société réalise un chiffre d'affaires annualisé de 1,3 million de GBP, en croissance annuelle de 30%.

Professionnels des achats, les fondateurs de Market Dojo ont souhaité apporter les bénéfices d'une application Cloud à une fonction encore trop souvent organisée autour de processus non structurés. La plateforme Market Dojo permet de rationaliser et d'optimiser la sélection et la négociation avec des fournisseurs potentiels, sans nécessiter une mise en oeuvre complexe et coûteuse. Dans un monde où la maîtrise de la supply chain est un facteur de succès incontournable, mais aussi un risque stratégique à maitriser, le contrôle du processus de sourcing apparait comme critique pour les entreprises de toute taille.

Esker considère que l'intégration des services achats, comptables et financiers est une tendance majeure du marché du Procure-to-Pay. En complément de ses développements propres, Esker répond à ces exigences de marché en combinant des acquisitions ciblées et des partenariats pour apporter davantage de valeur à sa base de clients. Avec cette acquisition, Esker offrira à la fois un potentiel de développement important à l'international pour les solutions de Market Dojo et un renforcement de la compétitivité du Groupe sur ses marchés traditionnels par l'intégration de fonctionnalités clés comme la gestion des appels d'offres ou la sélection et l'onboarding des fournisseurs.

L'acquisition sera réalisée en deux étapes successives. Après la réalisation, au cours du premier trimestre 2022, des procédures usuelles de due diligence, Esker prendra 50,1% du capital et des droits de votes de Market Dojo aux fins d'en détenir le contrôle. Après quatre ans de collaboration entre les deux sociétés, Esker acquerra les 49,9% restants sur la base des mêmes multiples de valorisation que pour la première opération (13 fois le chiffre d'affaires annuel récurrent cloud). Cette dernière étape est conditionnée au maintien de conditions globales de marchés compatibles avec la réalisation de l'opération. Au cours de ces quatre années, Market Dojo sera gérée comme une entité autonome permettant à Esker de renforcer son leadership sur les marchés de la digitalisation des achats (Procure-to-Pay), tout en offrant à Market Dojo et à ses clients une puissante plateforme opérationnelle internationale.

Cette acquisition en deux étapes, permettra aux fondateurs et salariés de Market Dojo d'accélérer le développement de l'entreprise tout en restant aux commandes et en étant directement intéressés à sa croissance. Pour renforcer l'implication des dirigeants de Market Dojo dans le projet global d'Esker, 20% du prix d'acquisition leur sera versé en titres Esker qu'ils s'engagent à conserver pour une durée minimum de deux ans pour les deux étapes de l'acquisition.