(Boursier.com) — Esker recule de 1,1% ce mardi à 346 euros, alors que la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises a annoncé le lancement de sa solution d'automatisation des réclamations et déductions qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs litiges et de protéger leurs marges.

Faisant partie intégrante de la suite Order-to-Cash d'Esker, cette nouvelle solution permet aux services clients et aux départements financiers de traiter rapidement les réclamations et maîtriser le suivi des paiements partiels.

Grâce à la capture de données pilotée par l'Intelligence Artificielle (IA) et aux capacités de workflow électronique, Esker élimine les problèmes inhérents au traitement manuel des réclamations. La solution gère à la fois les réclamations des clients liées aux produits (ruptures de stock, produits endommagés, etc.) et les déductions financières des clients (factures commerciales et promotionnelles, frais de pénalité, contributions marketing, etc.) qui sont extrêmement fréquentes dans les écosystèmes des industries de l'agroalimentaire et des biens de consommation...

"Esker poursuit sa stratégie d'enrichissement de l'offre, avec toujours comme objectif de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et de libérer du temps hommes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée" commente Portzamparc qui conseille de conserver le dossier.