Esker : plus de 100 ME de revenus sur l'exercice 2019

Esker : plus de 100 ME de revenus sur l'exercice 2019









(Boursier.com) — Au 4ème trimestre de l'exercice 2019, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,7 ME, en croissance de +22% en données publiées et de +21% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le trimestre écoulé marque une accélération de la croissance d'Esker, aussi bien pour les solutions SaaS que pour l'activité globale du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'année écoulée s'établit à 104,2 ME en croissance de +18% à taux de change constants et 20% à taux de change courants.

Esker anticipe une amélioration de son résultat opérationnel par rapport à l'exercice 2018.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette est de 20,2 ME contre 17 ME au 31 décembre 2018 et près de 140.000 titres détenus en autocontrôle.

Esker attend une solide croissance organique à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2020, qui devrait amener le chiffre d'affaires au-delà de 120 ME si la parité Euro/Dollar reste inchangée.