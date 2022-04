Esker : peu de réaction

(Boursier.com) — Esker recule de 0,2% à 168,30 euros ce jeudi, alors que la plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en automatisant les cycles de gestion annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans son partenaire LSQ, l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions technologiques de paiement et de financement des fonds de roulement.

Dans un premier temps, cet investissement prendra la forme d'une obligation convertible d'une valeur de 5 millions de dollars. Il permettra de renforcer le partenariat entre LSQ et Esker et d'accélérer le développement commercial de leur solution commune de financement de la Supply Chain. Les partenaires ont convenu d'augmenter potentiellement la participation financière d'Esker dans LSQ en fonction de la progression de leurs activités communes.

Les perturbations de la 'Supply Chain' et les incertitudes économiques accrues liées à la pandémie de COVID-19 ont révélé le besoin, pour les entreprises, de renforcer leurs écosystèmes et d'améliorer la collaboration avec leurs clients et leurs fournisseurs. À l'heure où l'interdépendance des économies mondiales et des entreprises individuelles s'intensifie, Esker est convaincue que la capacité à générer une "croissance à somme positive" sera un critère de différenciation déterminant pour la compétitivité et la performance à long terme.

Par conséquent, la capacité à optimiser la gestion des flux de trésorerie et des fonds de roulement dans l'ensemble des écosystèmes d'entreprises apparaîtra comme un véritable objectif stratégique. Dès lors, Esker et LSQ anticipent une intensification de la demande pour les solutions de financement de la Supply Chain...

"Fort d'un bilan solide (plus de 30 ME de trésorerie nette), Esker franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de remontée de la chaîne de valeur, après de nombreux partenariats et l'acquisition en début d'année de la start-up britannique Market Dojo" commente Portzamparc pour qui le groupe continue d'étoffer les solutions de financement proposées à ces clients, par développement interne ou via des partenariats avec des fintechs... "Après actualisation des paramètres de marché, notre TP est abaissé à 245 euros vs 277 euros précédemment" conclut l'analyste.