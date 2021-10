Esker : parmi les leaders du Gartner Magic Quadrant 2021

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale d'automatisation des processus administratifs et financiers, a été de nouveau reconnu parmi les leaders du Gartner Magic Quadrant 2021 pour ses solutions Procure-to-Pay, et ce pour la seconde année consécutive.

Pour réaliser ce rapport, Gartner a évalué 12 fournisseurs de logiciels positionnés sur le marché P2P et analysé leur vision et leur capacité d'exécution. Ce processus d'évaluation rigoureux fait du Magic Quadrant de Gartner l'un des rapports les plus fiables du marché et la référence pour les entreprises pour sélectionner un fournisseur technologique.

Esker a reçu cette distinction grâce à sa croissance continue, sa forte présence sur les marchés mondiaux, son expertise SAP et ses capacités d'intégration complètes, ainsi que pour ses solides performances financières.