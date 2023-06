Esker obtient un brevet dans le 'machine learning' aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Esker annonce aujourd'hui l'obtention du brevet américain no US-11631265-B2 par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) pour sa technologie de machine learning.

Les solutions d'Esker alimentées par l'IA couvrent les cycles Source-to-Pay (S2P) et Order-to-Cash (O2C) en permettant de réduire considérablement les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. La technologie brevetée par Esker répond au besoin d'extraction automatique de données sur des documents entrants tels que des factures ou des bons de commandes. Pour les entreprises qui travaillent avec de nombreux clients ou de nombreux fournisseurs, la saisie manuelle des informations à partir de documents est longue et coûteuse.

Cette technologie d'IA récemment brevetée utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les champs de données, gérer leur extraction et suggérer les prochaines actions à mener, dans le but de réduire autant que possible les interventions humaines. Les données sont lues à partir d'un document et l'IA crée automatiquement des règles qui définissent quelles données doivent être extraites et dans quel format. En analysant les corrections apportées par l'utilisateur, l'algorithme s'ajuste automatiquement afin d'augmenter la précision du processus d'extraction au fil du temps. Les interactions entre l'IA et la supervision humaine permettent de converger vers une extraction parfaite et totalement automatique des données.

L'efficacité de la technologie d'Esker a été éprouvée pour la gestion des commandes clients. En l'occurrence, tous les clients sont susceptibles d'utiliser un modèle de document différent et de modifier occasionnellement son format.