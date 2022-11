Esker obtient un brevet aux États-Unis portant sur une IA de codification prédictive

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce l'obtention du brevet no 11494551 attribué par le Bureau américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office) pour sa technologie de codification prédictive de documents.

Couvrant l'ensemble des cycles de gestion Order-to-Cash (O2C) et Procure-to-Pay (P2P), Esker Synergy AI est intégrée aux solutions Esker pour éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. La saisie manuelle des données des factures ou d'autres documents de gestion est un processus fastidieux qui est à la source de nombreuses erreurs comptables. La fonctionnalité Predictive Coding apporte une solution à ce problème, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle elle établit des correspondances avec des données issues de documents existants pour proposer des valeurs ou des codes qui ne figurent pas sur le document original.

Investissant depuis plus de 10 ans dans l'IA pour automatiser les processus métiers, Esker s'est lancé dans des recherches approfondies sur les réseaux neuronaux profonds et convolutifs. Ainsi, la fonctionnalité Predictive Coding tout juste brevetée peut anticiper les comptes d'un grand livre, les centres de coûts et les codes fiscaux/taux d'imposition lors de la comptabilisation des factures fournisseurs.

Le "cerveau" des solutions d'Esker rapproche le contenu des factures avec les données de documents similaires déjà existants pour recommander des valeurs probables (code taxe, centre de coûts, ...) pour les champs qui ne figurent pas sur le document original. Les valeurs suggérées peuvent ensuite être approuvées ou rejetées. Dès le premier jour, Esker Synergy AI permet aux clients de profiter de taux de recommandation très élevés.

Les investissements en IA réalisés par l'entreprise pour développer de nouvelles capacités (traitement automatique des codes, tri des e-mails, reconnaissance améliorée de documents, détection des anomalies et de la fraude) ont permis d'offrir des solutions rationalisant les processus métiers tout en offrant plus d'autonomie aux collaborateurs.