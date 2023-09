Esker obtient la confiance de Tape à l'OEil

(Boursier.com) — Esker annonce la conclusion d'un partenariat avec Tape à l'OEil. Afin de soutenir sa croissance organique et se préparer à la facturation électronique obligatoire, l'enseigne spécialisée dans la mode pour enfants a choisi de s'allier avec l'éditeur de logiciels lyonnais. Ce rapprochement s'inscrit dans la volonté de Tape à l'OEil d'automatiser le traitement de leurs factures fournisseurs.

Enseigne française de prêt-à-porter pour enfants créée en 1993, Tape à l'OEil fait partie du groupe familial Mulliez. Elle exploite plus de 300 magasins dans le monde, qui, avec son site web marchand, lui permettent de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 230 millions d'euros. La pandémie de Covid-19 ayant impacté l'efficience de son service comptable, l'entreprise a pris la décision d'automatiser et de moderniser son processus de réception-validation, de saisie et d'approbation des factures fournisseurs avant de passer à la numérisation des factures marchandises.

L'utilisation de la solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs a démarré en janvier 2023. Malgré un volume toujours croissant de factures fournisseurs à gérer, Tape à l'OEil envisage l'avenir de son activité avec sérénité. Forte de son succès, l'enseigne de mode pour enfants compte étendre sa collaboration avec Esker aux factures de marchandises.