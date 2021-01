Esker obtient la certification ISO 14001:2015

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion, a obtenu la certification ISO 14001:2015 pour son siège lyonnais par le cabinet international LRQA.

Cette reconnaissance s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la performance environnementale de l'entreprise, et plus globalement de sa performance RSE récompensée par la médaille d'or par la plateforme de notation EcoVadis, plaçant l'éditeur dans le top 4% des sociétés évaluées.

La norme internationale ISO 14001 marque la volonté d'Esker de s'impliquer durablement dans la préservation de l'environnement, en fixant notamment les principes d'un système de management respectueux des bonnes pratiques environnementales. Le principe d'amélioration continue fait partie intégrante de cette norme et fait écho à la méthodologie Agile adoptée par Esker en 2011.

Cette démarche, engagée depuis plusieurs années par la direction de l'entreprise avec l'implication de l'ensemble des collaborateurs, est avant tout une opportunité de progresser et l'occasion de repenser ses processus. L'objectif est de proposer un fonctionnement plus éthique, de plus en plus réclamé par les clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs.

L'obtention de la certification ISO 14001 et de la médaille d'or EcoVadis vient récompenser nos efforts et nous encourage à continuer dans cette direction. Si notre démarche résulte d'une demande grandissante de nos clients, collaborateurs et investisseurs, nous croyons profondément en une croissance économique à somme positive, qui s'inscrit dans une perspective éthique de long terme et intègre les contraintes écologiques et sociales , commente Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.

Esker fera chaque année l'objet d'un audit de contrôle pour valider sa conformité ISO 14001 dans la durée, et envisage la certification d'autres entités du Groupe. L'entreprise est également évaluée chaque année par EcoVadis pour sa performance RSE, et cherche à obtenir la médaille de platine en 2021.