Esker : nouvelle baisse après la chute

(Boursier.com) — Esker cède 1,2 à 130 euros après avoir décroché de près de 10% vendredi dans le sillage de sa publication annuelle. L'éditeur de logiciels a pourtant fait état de résultats en nette progression et a réitéré ses objectifs 2023. Le management anticipe, sur l'exercice en cours, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% hors acquisitions et effets de change avec une rentabilité stable. TP ICAP Midcap juge la sanction réservée au titre sévère, mais elle constitue une porte d'entrée attractive pour revenir sur une valeur qui offre une solide trajectoire de croissance... Le broker est toujours confiant sur la capacité du groupe à maintenir en 2023 une trajectoire de croissance dynamique de son CA et de ses bookings. La priorité étant donnée au développement, le levier opérationnel à attendre paraît en revanche limité.