Esker : nouveau trimestre record

(Boursier.com) — Nouveau trimestre record et semestre record pour Esker qui a annoncé un chiffre d'affaires de 39,8 ME pour le deuxième trimestre de l'année 2022, en croissance de +19% en données publiées et de +12% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Pour l'ensemble du premier semestre 2022, les ventes s'établissent à 76,3 ME, en croissance de +19% en données publiées (+13% à taux de change constant).

Le chiffre d'affaires SaaS (+23% en publié et +16% à taux de change constant) porte la croissance pour représenter 79% de toute l'activité d'Esker. Cette excellente performance, malgré un effet de base défavorable, est présentée comme le fruit des nombreux contrats clients signés au cours des trimestres précédents qui entrent progressivement en production.

Esker a également enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du deuxième trimestre 2022 progresse de +25% par rapport au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 4 ME (14,6 ME soit +41% sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a ainsi été très dynamique sur ce trimestre en France, aux États-Unis et en Australie.

Esker maintient sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année entre 15% et 16%. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait se maintenir entre 12% et 15%.