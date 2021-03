Esker : nommé leader pour ses solutions cloud d'automatisation de la gestion du poste client

(Boursier.com) — Esker a été désigné comme leader pour ses solutions d'automatisation de la gestion du poste client et acteur majeur pour les solutions d'automatisation du traitement des factures fournisseurs, par IDC dans son MarketScape 2021. Cette désignation marque la reconnaissance du rôle important des solutions d'automatisation d'Esker dans l'optimisation des flux de trésorerie.