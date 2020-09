Esker nommé "Key Solution Provider" par Ardent Partners

(Boursier.com) — Esker , éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce qu'il a été nommé "Key Solution Provider" par le cabinet de recherche et de conseil Ardent Partners pour sa solution Procure-to-Pay (P2P). Ce dernier reconnaît que dans son secteur, Esker est très bien placé pour impacter significativement le domaine de la finance et des achats au cours de la décennie à venir.

Agile et conçue pour automatiser les échanges stratégiques avec les fournisseurs, la solution de digitalisation du processus P2P en mode Cloud d'Esker offre aux entreprises une vue à 360o sur l'ensemble des documents et des informations fournisseurs. La plateforme d'automatisation contribue en outre à réduire les tâches manuelles des équipes, à minimiser les risques et à réaliser davantage d'économies.

"C'est tout naturellement qu'Esker a été identifié comme "Key Solution Provider" dans cette première édition 2020. Nous les avons retenus pour leur solution globale, dotée de graphiques puissants et d'une interface utilisateur limpide, au service de la réussite et de la transformation numérique de ses clients" estime Bob Cohen, Vice-président de la recherche chez Ardent Partners.