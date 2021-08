Esker : les solutions d'automatisation Accounts Payable et Order Management disponibles sur SAP Store

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce que ses solutions Accounts Payable Automation et Order Management Automation sont désormais disponibles sur SAP Store, la marketplace numérique dédiée aux offres SAP et aux solutions complémentaires de ses partenaires. La disponibilité des solutions d'Esker sur SAP Store vient renforcer le partenariat qu'Esker entretient avec SAP depuis plus de 15 ans.

SAP Store, disponible sur store.sap.com, offre une expérience client digitale simplifiée et connectée pour découvrir, essayer, acheter et renouveler plus de 1800 solutions développées par SAP et ses partenaires. Dans cette marketplace, les clients peuvent trouver les solutions SAP et les applications partenaires validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Pour chaque achat effectué via SAP Store, SAP plantera un arbre

Le partenariat entre Esker et SAP permet à l'entreprise d'améliorer continuellement ses solutions. Pour les clients d'Esker, cette collaboration est également une assurance pour l'avenir.