Esker : leadership salué

(Boursier.com) — Esker annonce avoir reçu deux distinctions pour ses engagements RSE. Elle obtient la médaille de platine délivrée par la plateforme de notation EcoVadis, ce qui la place au top 1% des entreprises évaluées toutes industries confondues. Elle se hisse également parmi les acteurs les plus vertueux de l'indice Gaïa Index d'EthiFinance avec un score global de 76/100. Esker figure à la 6ème place du Gaïa Index parmi les 140 entreprises analysées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 ME. Ces deux succès "confirment le leadership d'Esker en matière de RSE et son exemplarité en matière de développement durable", commente le groupe.