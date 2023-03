Esker : le résultat net atteint 17,9 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Esker pour l'exercice 2022 progresse de 19% et 13% à taux de change et périmètre constants pour atteindre 159 ME.

Le résultat d'exploitation progresse de 29% pour atteindre 21,4?ME en 2022, contre 16,6 ME en 2021. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi de plus d'un point à 13,5% contre 12,4% en 2021.

Le résultat net du Groupe atteint 17,9 ME, en hausse significative de 25% par rapport à 2021.

Esker anticipe pour l'exercice 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% hors acquisitions et effets de change avec une rentabilité stable.

La trésorerie s'établit à 42,9 ME au 31 décembre 2022 à laquelle il faut ajouter 4,8 ME classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme.