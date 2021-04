Esker : le relèvement de l'objectif de croissance salué

Esker : le relèvement de l'objectif de croissance salué









(Boursier.com) — Esker bondit de 4,8% à 229,5 euros en début de séance, porté par un trimestre historique et le relèvement de sa prévision de croissance organique annuelle. La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a fait état, au titre de son premier trimestre, de revenus de 31 ME, en croissance de 14% à taux de change constant et de 10% à taux de change courant.

Compte tenu de cette performance, Esker a rehaussé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d'affaires aux alentours de 130 ME si la parité euro/dollar reste inchangée. A ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%.

La récurrence de l'activité, la normalisation progressive des volumes traités, et l'excellente dynamique sur les bookings devraient se traduire par une forte accélération de la croissance dès le deuxième trimestre, amplifiée par des effets de base, affirme Oddo BHF. En dépit de performances opérationnelles supérieures à la moyenne des pairs, et d'un cours à un plus haut mensuel, Esker se traite toujours avec une décote de plus de 20% vis-à-vis des pairs Cloud. De quoi confirmer son avis 'surperformance' avec un objectif de 265 euros.