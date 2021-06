Esker : le dividende sera détaché le 24 juin

Esker : le dividende sera détaché le 24 juin









(Boursier.com) — Lors de la dernière Assemblée générale mixte annuelle qui s'est tenue le 16 juin, les actionnaires d'Esker ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020. Il est en augmentation de 51,5% par rapport au dividende de 0,33 euro versé au titre de l'exercice 2019.

La date de détachement de coupon a été fixée au 24 juin, avec une 'record date' au 25 juin. Sa mise en paiement interviendra le 28 juin.

Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis 2 ans au moins, se verront attribuer une prime de fidélité de 10% soit un dividende majoré à 0,55 euro par action.

Stratégie de croissance ambitieuse

Au 31 mars 2021, la trésorerie du Groupe s'établit à 48,5 millions d'euros. Avec une trésorerie nette de 34,9 ME (19,6 ME au 31 mars 2020) et près de 140.000 titres détenus en autocontrôle, Esker a indiqué aux actionnaires disposer de l'autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique combinée à des opérations de croissances externes .

Tendances pour 2021

Compte tenu de l'excellente performance du 1er trimestre 2021, Esker a relevé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d'affaires du Groupe aux alentours de 130 ME si la parité euro/dollar reste inchangée.

A ce niveau de croissance, la profitabilité opérationnelle devrait s'établir entre 12 et 15%.