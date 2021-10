Esker : lancement de Esker Pay

(Boursier.com) — Esker lance Esker Pay, un portefeuille complet de solutions de paiement intégrées. Enrichi par des partenariats stratégiques avec plusieurs leaders de la Fintech, Esker Pay accompagne les entreprises dans la gestion de leurs flux de trésorerie.

Entièrement intégré aux suites Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker Pay aide les entreprises à mieux gérer leur trésorerie en éliminant les processus manuels, complexes et inefficaces liés au règlement des factures clients et fournisseurs. Esker Pay renforce l'efficacité des chaînes d'approvisionnement en automatisant l'ensemble des paiements et en offrant des options de financement et des remises pour paiement anticipé, tout en prenant en compte la prévention de la fraude et les pénalités de retard qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur la trésorerie d'entreprise.