Esker : la rentabilité 2022 sera à un niveau similaire à celui des exercices antérieurs

(Boursier.com) — Esker distribue un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 20% et confirme sa dynamique de croissance pour 2022.

Poursuite de la dynamique de croissance rentable

L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires d'Esker s'est tenue le 15 juin au siège de la société. A cette occasion, Jean-Michel Bérard (Président du Directoire) est revenu sur les performances de la société au cours de l'exercice 2021 qui a vu ses activités fortement progresser. Le chiffre d'affaires et le résultat net ont affiché des hausses respectives de 19% et de 24%. Ces excellents résultats confirment la capacité d'Esker à générer une forte croissance tout en offrant une rentabilité significative grâce à son modèle économique basé sur le Cloud.

Jean-Michel Bérard a également fait le point sur l'activité en 2022. Pour mémoire, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 affiche une croissance de 14% à taux de change constants et de 18% en données publiées. Sur la même période, les prises de commandes sont restées très dynamiques en affichant une hausse de 11% par rapport au 1er trimestre 2021, lequel bénéficiait encore du fort effet de reprise consécutif à la première vague de l'épidémie de Covid-19.

Les chiffres de l'activité pour le 2e trimestre 2022 seront publiés le 12 juillet. Jean-Michel Bérard a confirmé qu'Esker maintenait, à ce stade, son objectif de croissance organique de 15% à 16% pour l'exercice 2022 sans intégrer les éventuels effets devises positifs ou l'acquisition de Market Dojo. Les prises de commandes sont attendues en croissance à deux chiffres sur 2022, dans la lignée de la performance réalisée au 1er trimestre. Sur cette base, la rentabilité s'établira à un niveau similaire à celui des exercices antérieurs et le résultat net sera donc à nouveau en progression sensible.

Ces prévisions pourraient être affectées par une forte aggravation du contexte économique mondial du fait, notamment, des conséquences des épidémies de Covid-19 et de la situation géopolitique. Esker considère néanmoins, que la capacité de son modèle économique à résister aux aléas conjoncturels lui permettra, comme ce fut le cas par exemple en 2020, de réaliser une année 2022 en croissance significative et d'atteindre un niveau de rentabilité élevé.

Au-delà des simples performances à court terme, la résilience de son modèle économique combinée à une structure financière très saine placent Esker en position de force dans son environnement sectoriel. Un durcissement des conditions de marché offrirait donc de nouvelles opportunités de développement à moyen terme, autant par croissance externe que par l'accroissement de ses parts de marché.

Un dividende de 0,60 euro par action

Esker distribue à ses actionnaires un dividende de 0,60 euro par action, en progression de 20% par rapport à l'exercice précédent. Ce dividende représente 25% du résultat généré au cours de l'exercice 2021, en ligne avec la politique habituelle de distribution.

La date de détachement de coupon a été fixée au 23 juin, avec une "record date" au 24 juin. La mise en paiement du dividende interviendra le 27 juin.

Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis 2 ans au moins, se verront attribuer une prime de fidélité de 10%, soit un dividende majoré à 0,66 euro par action.

Au Conseil de Surveillance

Esker accueille Steve Vandenberg au sein de son Conseil de Surveillance. En tant que Global Black Belt pour les solutions de sécurité de Microsoft, Steve Vandenberg accompagne les entreprises et organisations gouvernementales dans leurs enjeux de transformation numérique, afin de les guider dans l'appréhension des défis de cybersécurité, de conformité et de confidentialité. Son expertise en matière de cybersécurité, de conformité et de protection de la vie privé viendra renforcer Esker dans sa mission : aider les entreprises à mettre en place une croissance à somme positive, c'est-à-dire une croissance au service de l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise (clients, employés, fournisseurs, société, environnement).

Esker parmi les Tech Leaders

Esker rappelle avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer le nouveau segment Euronext Tech Leaders. Ce segment vise à renforcer l'attractivité du secteur Tech en Europe. Il est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les chefs de file de leur marché.