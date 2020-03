Esker : la dynamique de croissance devrait se poursuivre

Esker : la dynamique de croissance devrait se poursuivre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Esker pour l'exercice 2019 progresse de 20% et de 18% à taux de change et périmètre constants pour atteindre 104,2 ME.

Le résultat courant progresse de 10% pour atteindre 12,7 ME en 2019, contre 11,6 ME en 2018.

Le résultat net progresse dans les mêmes proportions que le résultat courant et s'établit à 9,7 ME.

Esker réaffirme à ce stade sa confiance dans la réalisation d'un objectif de croissance à deux chiffres pour 2020, avec un résultat qui devrait s'inscrire en progression par rapport à 2019.

Esker révisera éventuellement ses prévisions en fonction du développement de la situation et en informera le marché immédiatement.