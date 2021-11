Esker : l'OM modernise sa gestion financière grâce à la solution d'automatisation du processus Procure-to-Pay

(Boursier.com) — Dans l'industrie sportive, une parfaite maîtrise des processus financiers est une garantie de résilience économique. L'Olympique de Marseille l'a bien compris en s'appuyant sur les solutions de digitalisation d'Esker pour couvrir l'intégralité de son cycle fournisseurs. L'enjeu ? Automatiser ses processus administratifs et financiers pour libérer les fonctions financières des tâches fastidieuses et gagner en visibilité sur les budgets.

De par la nature de leur activité, les clubs sportifs ont un fonctionnement financier qui leur impose de faire preuve d'une grande agilité tout au long de l'année. En effet, ces derniers doivent réajuster leurs budgets au gré des compétitions, selon les victoires ou les défaites de leurs clubs.

Dans ce souci de gain d'agilité, l'OM a décidé de digitaliser l'ensemble de son cycle fournisseurs en s'appuyant sur l'expertise d'Esker : l'OM collabore régulièrement avec plus de 300 fournisseurs et gère en moyenne (hors période de Covid-19) 1.000 à 1.500 factures par mois. Une démarche qui va de pair avec une approche agile de traçabilité des dépenses. En pratique, l'interface de gestion des factures fournisseurs d'Esker a été mise en place en octobre 2019 et le module d'engagement financier a été déployé à partir de juillet 2020 au sein des 7 sociétés de l'OM.

"L'approche 360o d'Esker, via la mise en place d'une solution complète de dématérialisation de notre cycle "Purchase-to-Pay", est venue pallier les limites de notre ancien système de gestion des factures fournisseurs. En effet, la validation des demandes d'achats se faisait encore au format papier avec le risque de perte de documents que cela induit. Désormais, le processus de validation des engagements est respecté grâce à un workflow optimisé. De même, nous avions des difficultés à construire nos budgets car nous n'avions pas d'informations sur les engagements non facturés. Pour avoir des budgets au plus juste, il fallait donc que ces informations soient tracées dans un outil. C'est pour cette raison que nous avons décidé de passer à l' étape supérieure en digitalisant l'ensemble du cycle fournisseurs. Dès notre rencontre avec les équipes d'Esker, nous avons senti qu'ils avaient une solution modulable, qui rentrait en parfaite adéquation avec notre besoin. De plus, nous avons été immédiatement séduits par son ergonomie conviviale et intuitive. Désormais, nous avons un processus de collaboration efficace !" explique Marjorie Lagrange, Contrôleur de gestion chez l'Olympique de Marseille