Esker / KPMG France : un partenariat stratégique pour anticiper la dématérialisation des factures

Esker / KPMG France : un partenariat stratégique pour anticiper la dématérialisation des factures









(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion et KMPG France, leader de l'audit et du conseil, joignent leurs expertises respectives pour accompagner la digitalisation des directions administratives et financières.

Un partenariat stratégique pour guider les entreprises face à l'obligation d'adopter la facturation électronique 2023 : c'est en effet l'échéance à partir de laquelle toutes les entreprises du secteur privé auront pour obligation d'accepter les factures au format électronique.

Elles auront jusqu'à 2025 pour se plier à l'obligation de facturation électronique, imposée par la loi de Finances 2020. Cette mesure vise principalement à lutter contre la fraude fiscale, à réduire les délais de paiement et à simplifier les déclarations de TVA grâce au pré-remplissage en ligne. Pour assurer un accompagnement de premier plan aux entreprises, KPMG France a décidé de s'entourer des meilleurs acteurs de la dématérialisation des factures en signant ce partenariat stratégique avec Esker.