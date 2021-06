Esker intègre le Market Guide 2021 de Gartner

Esker intègre le Market Guide 2021 de Gartner









(Boursier.com) — Esker a été nommée par Gartner Inc, dans son Market Guide 2021 sur les solutions intégrées Invoice-to-Cash.

Le Market Guide de Gartner fournit aux responsables financiers des tendances et des recommandations clés en évaluant les acteurs majeurs du marché de l'Invoice-to-Cash. Selon le rapport, les applications intégrées Invoice-to-Cash permettent aux entreprises d'optimiser leurs processus de recouvrement, d'améliorer les flux de trésorerie et l'expérience client .

Soutenue par des technologies d'intelligence artificielle, la solution cloud d'Esker permet aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale des processus d'Invoice-to-Cash. L'objectif est d'offrir aux entreprises plus d'efficacité et de visibilité dans la gestion de leur trésorerie et d'améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes afin d'avoir un véritable impact sur le recouvrement du cash.