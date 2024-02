Esker : intègre le 'Gartner Magic Quadrant' pour les suites 'Source-to-Pay'

(Boursier.com) — Esker est reconnue dans le tout premier Gartner Magic Quadrant pour les suites Source-to-Pay. La suite Procure-to-Pay débute par la demande d'achat, tandis que la suite Source-to-Pay (S2P) démarre avec le Sourcing de biens ou de services. Ce processus englobe l'ensemble des étapes, allant de la gestion des dépenses, du Sourcing stratégique et de la gestion des fournisseurs, jusqu'aux achats, à la gestion des performances et aux factures fournisseurs. Les solutions S2P intègrent le Sourcing stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour maximiser l'efficacité, réduire les coûts, et établir des relations plus solides et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.

"Nous avons figuré 3 années consécutives dans le Magic Quadrant de Gartner pour les suites Procure-to-Pay. Nous sommes honorés d'être reconnus dans le premier Magic Quadrant Source-to-Pay, 1 an seulement après avoir fait notre entrée sur le marché du Sourcing avec Market Dojo. Nous pensons que cette distinction est une reconnaissance significative, une réelle confirmation de notre engagement et de notre expertise dans l'industrie", déclare Catherine Dupuy-Holdich, Product Manager S2P chez Esker.

Rappelons que la suite Source-to-Pay d'Esker est conçue pour aider les directions Achat et Finance à atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels. Elle permet d'éliminer les silos entre les différents services, de rationaliser les processus d'achats, d'améliorer le respect des politiques internes et des contraintes réglementaires. La suite S2P facilite la gestion des fournisseurs tout en apportant une visibilité complète sur l'ensemble du processus d'achat.