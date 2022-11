Esker : grimpe encore, rumeurs en renfort !

(Boursier.com) — Esker avance encore de plus de 5% à 157 euros en matinée à Paris ce jeudi. Le titre de l'éditeur de logiciels reste soutenu par une note du broker Berenberg qui est à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 200 à 180 euros. Stifel qui avait récemment démarré le suivi de la valeur avec un avis lui aussi à 'achat' et 155 euros dans le viseur estimait pareillement le dossier de retour sur des niveaux de valorisation attractifs, porté par la tendance à la digitalisation et un modèle SaaS particulièrement solide. Esker qui affiche ainsi le meilleur ratio croissance/rentabilité de son industrie devrait profiter de sa résistance à la récession hivernale attendue pour surperformer le marché...

Rumeurs de rachat sur Coupa

Portzamparc, de son côté, souligne que Coupa, un des principaux concurrents d'Esker, coté sur le Nasdaq, fait l'objet de rumeurs d'acquisition, notamment par la société de 'Private Equity' Vista, qui a mis la main cette année sur plusieurs sociétés dans la tech (KnowBe dans la cybersécurité pour 4,6 Mds$, Avalara dans les logiciels fiscaux pour 8,2 Mds$). Après avoir chuté de plus de 70% depuis de le début de l'année, le titre Coupa a fortement rebondi suite à ces rumeurs... "Les ratios actuels de Coupa font ressortir une valorisation de l'ordre de 235 à 240 euros/action pour Esker" explique l'analyste.

"Coupa s'est toujours payé avec une prime sur Esker en raison d'une taille supérieure (Factset CA 2022 811 ME), une forte croissance et sa cotation aux États Unis... A noter qu'après plusieurs années de pertes, Coupa devrait atteindre le 'break even' sur l'exercice en cours. Esker (flottant 80%), au même titre que Coupa, fait partie des valeurs opéables. Cet aspect spéculatif s'ajoute aux autres qualités du dossier : croissance organique solide (12 à 14% cette année), marge opérationnelle à deux chiffres, bilan solide (cash net de plus de 30 ME), récurrence environ 80% du CA" conclut l'analyste...