Esker : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Esker grimpe de 2,6% à 350 euros, alors que le groupe a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec LSQ, leader américain des solutions d'optimisation du besoin en fond de roulement (BFR). Dès lors, les solutions de financement offertes par LSQ FastTrack seront directement intégrées dans l'offre Esker Pay et disponibles pour les clients nord-américains de la suite Procure-to-Pay (P2P) d'Esker.

Esker Pay est un portefeuille complet de solutions de paiement intégrées aidant les entreprises à optimiser la gestion de leurs flux de trésorerie. Grâce à cette alliance, les clients d'Esker pourront bénéficier de la solutions LSQ FastTrack et ainsi fluidifier les paiements fournisseurs en finançant directement leurs factures (affacturage inversé) depuis la plateforme Esker ou en proposant un paiement anticipé en l'échange d'un escompte sur le montant total de la facture (Dynamic Discounting).

En cette période de reprise économique post pandémie, le financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF) ainsi que le Dynamic Discounting sont indispensables pour de nombreuses entreprises. Esker facilite la prise de décisions stratégiques en s'appuyant sur des données fiables, collectées en temps réel, en adéquation avec l'ensemble des problématiques et processus d'entreprise.

L'automatisation par l'IA des tâches fastidieuses et chronophages permet aux professionnels de la finance de se concentrer sur leur coeur de métier. Ce recentrage sur l'humain conduit à des décisions plus avisées qui profitent non seulement à leur organisation mais améliorent aussi leurs relations avec clients et fournisseurs.

"Esker Pay accompagne les entreprises dans la gestion de leurs flux de trésorerie. Cette offre sera proposée en option aux clients d'Esker, qui se rémunèrera également sur les paiements effectués sur cette plateforme" commente Portzamparc.