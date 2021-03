Esker : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Esker grimpe de près de 8% ce vendredi à 201,50 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2020 a progressé de 8% pour atteindre 112,3 ME. Le résultat d'exploitation a grimpé de 10% à 13,6 ME en 2020, contre 12,4 ME en 2019. La rentabilité opérationnelle augmente donc légèrement, passant de 11,9% en 2019 à 12,1% en 2020 dans un contexte de croissance inférieure aux attentes initiales.

Le résultat net du Groupe s'inscrit à 11,6 ME en 2020, en forte progression de 19% par rapport à 2019.

Esker anticipe pour 2021 une croissance de son activité de 15% à taux de change constants ce qui devrait permettre à la rentabilité de se maintenir au niveau constaté en 2020. "La baisse du cours (-25% depuis les plus hauts) offre une opportunité de se replacer avant une accélération de la croissance que nous attendons au T2" explique Portzamparc qui précise que le groupe regarde de nouveau des opportunités 'M&A', ce qui pourrait animer le titre... Verdict : "Nous passons de 'Conserver' à 'Renforcer' avec un TP porté de 174,9 à 208 euros (217,5 euros DCF / 198,5 euros Comparables boursiers).