Esker/Grant Thornton France : une alliance stratégique pour se préparer à l'échéance 2024 de la facturation électronique

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, renforce son partenariat stratégique avec Grant Thornton France. Le groupe leader dans l'audit et le conseil se positionne désormais comme intégrateur des solutions Esker, en France et à l'international, pour accélérer la transformation digitale des entreprises. Les deux acteurs joignent leurs forces pour aider les directions financières et administratives à appréhender et préparer le cap 2024 de la facturation électronique.

2 milliards de factures sont émises en France chaque année et 4 millions d'entreprises sont assujetties à la TVA. Or, à partir de juillet 2024, la facturation électronique s'imposera aux échanges B2B. Cette digitalisation du processus de facturation doit permettre de réduire les coûts de traitement mais aussi de sécuriser et de fluidifier les échanges en garantissant la réception des factures par les clients. C'est un objectif atteignable si toutes les parties prenantes du marché sont en mesure de recevoir et d'émettre correctement des factures électroniques.

Afin d'exploiter pleinement toutes les opportunités de ce marché et de satisfaire les attentes des entreprises, Esker a choisi de s'appuyer sur un acteur de référence : Grant Thornton France. Ce partenariat stratégique permettra d'accompagner les entreprises avec une offre intégrale portée, en amont, par du conseil (audit de la TVA des SI, revue des plateformes, évaluation des schémas directeurs, gestion des SI et choix des plateformes appropriées dans le cadre de la réforme 2024) puis, en aval, par l'intégration des solutions du leader du marché.