Esker et Quadient développent une plateforme de facturation électronique, partenaire de l'État

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion et Quadient, un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annoncent leur positionnement en tant que future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l'administration.

Quadient et Esker collaborent depuis plus de 7 ans au sein de leur filiale commune NCS, un partenariat stratégique qui permet à Quadient de s'appuyer sur le savoir-faire technologique d'Esker pour accompagner les entreprises dans l'automatisation et la dématérialisation de leurs factures clients et factures fournisseurs.

Cette nouvelle synergie au sein de NCS vient renforcer cette collaboration et garantira aux entreprises de toutes tailles une transition sereine et sécurisée de la gestion de leurs factures vers une mise en conformité aux futures obligations réglementaires dictées par l'administration fiscale, selon le calendrier défini, qu'elles soient reçues ou transmises par courrier, par e-mail au format PDF, via un portail, en EDI ou autre.