Esker et Grant Thornton Italie automatisent les processus métier clés de "The Space Cinema"

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce, en partenariat avec Grant Thornton Italie, que The Space Cinema, leader du marché cinématographique italien, a choisi Esker pour automatiser le traitement de ses factures fournisseurs, ses notes de frais et son poste client.

Le partenariat avec Grant Thornton, spécialisé dans l'audit et le conseil, a joué un rôle essentiel dans la réussite du

déploiement des solutions Esker pour The Space Cinema. L'expertise des services de conseil de Grant Thornton a été déterminante pour le déploiement des solutions Esker. Cette collaboration fructueuse a accompagné The Space Cinema dans son parcours de transformation digitale en automatisant ses principaux processus financiers : ses factures fournisseurs et clients ainsi que ses notes de frais.

En collaborant à la fois avec l'éditeur Esker et le cabinet de conseil Grant Thornton (GT), The Space Cinema a réalisé des progrès considérables en matière d'efficacité, de délais et de coûts. Fort des solutions innovantes d'Esker, de l'offre de conseil de Grant Thornton et de l'engagement de The Space Cinema dans l'automatisation de ses processus, ce partenariat pose les bases pour de futurs projets dans d'autres services de l'entreprise.