Esker et Fuji Xerox étendent leur partenariat en Asie-Pacifique

(Boursier.com) — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce que Fuji Xerox, entreprise leader dans l'offre de solutions et de services de gestion de documents, va commercialiser la solution Cloud d'Esker pour l'automatisation des factures clients dans la région Asie-Pacifique.

Cet accord de revente élargit le partenariat entre les deux sociétés, qui collaborent déjà sur la solution d'automatisation des factures fournisseurs dans la même région.

La solution d'automatisation des factures clients d'Esker permet aux entreprises d'accélérer et d'optimiser leur processus de facturation et de réduire leur besoin en fond de roulement (BFR). En offrant un envoi automatisé des factures sur n'importe quel support (papier, factures électroniques, EDI, etc.) en totale conformité avec les diverses réglementations nationales, les clients de Fuji Xerox accélèrent leurs facturations, réduisent les coûts de livraison des factures, disposent d'une visibilité en temps réel sur le statut de livraison des factures et augmentent la satisfaction de leurs clients.

En tant que point d'accès certifié PEPPOL (Pan European Public Procurement Online), Esker assure le traitement, l'envoi et la réception des factures à n'importe quel destinataire au sein du réseau PEPPOL. Cette accréditation est essentielle pour les clients de Fuji Xerox à Singapour, où le gouvernement a adopté PEPPOL pour les échanges de documents en B2G...