Esker et Cegid ont conclu un partenariat technologique

(Boursier.com) — Esker et Cegid ont conclu un partenariat technologique. Afin de mieux servir ses clients, Cegid a souhaité leur donner la possibilité d'automatiser et de dématérialiser intégralement la gestion de la facturation fournisseurs. Cette intégration est voulue totalement transparente et parfaitement fluide en terme d'ergonomie pour les utilisateurs de l'offre Cegid XRP Flex. Elle apporte toutes les fonctions nécessaires à un traitement fiable et performant des factures fournisseurs. Le moteur d'Intelligence Artificielle d'Esker dédié à l'extraction de données permet de digitaliser chaque facture, d'assurer la cohérence et l'intégrité des données puis de les mettre à disposition directement dans Cegid XRP Flex.

Cette alliance OEM permet de conjuguer l'expertise de deux leaders du logiciel dans leurs domaines respectifs. Cegid apporte la garantie d'une offre ERP fonctionnellement riche au déploiement rapide et Esker la caution technologique de ses moteurs d'extraction de données. Après une phase de tests concluante et un premier client dans l'industrie des télécoms, cette offre est maintenant disponible auprès du réseau de revendeurs Cegid.