Esker : entre dans le 'Magic Quadrant 2020' de Gartner

(Boursier.com) — Esker fait son entrée dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour sa suite Procure-to-Pay (P2P). Cette suite de solutions P2P d'Esker fait partie d'un portefeuille plus large qui comprend également des solutions d'automatisation des processus Order-to-Cash (O2C). De nombreux clients ont adopté la méthodologie Agile d'Esker pour implémenter leurs solutions, de l'approvisionnement à la facturation fournisseurs, et de la gestion des commandes à la facturation clients. Cette capacité d'automatisation complète des cycles de gestion des entreprises fait d'Esker un acteur unique parmi les fournisseurs de solutions P2P et O2C.

Rappelons que dans son rapport basé sur une étude approfondie des acteurs du marché P2P, Gartner évalue les fournisseurs sur un grand nombre de critères reflétant l'exhaustivité de leur vision et leur capacité à exécuter. La rigueur de son processus d'évaluation fait de Gartner l'une des sources d'informations les plus fiables pour le choix de solutions pour les entreprises.