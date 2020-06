Esker enrichit sa suite Procure-to-Pay

Esker enrichit sa suite Procure-to-Pay









(Boursier.com) — Esker lance une nouvelle solution de Supplier Management intégrée à sa suite Procure-to-Pay (P2P). Ce nouveau développement vient compléter l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement en aidant les entreprises à gérer les informations sur leurs fournisseurs pendant toute la durée de leur collaboration. Cette solution favorise la continuité des opérations grâce à son infrastructure. Elle couvre l'ensemble du cycle P2P et est immédiatement disponible, dans le monde entier, pour les clients et les prospects.

Offrant une vue à 360 degrés sur les informations fournisseurs, la solution permet aux entreprises de gérer efficacement la conformité et les risques liés aux tiers, en toute transparence, tout en réduisant de manière significative la charge de travail qui incombe aux équipes comptables.

La solution Esker de Supplier Management permet aux entreprises de filtrer les informations demandées en fonction de la catégorie de fournisseur. La visibilité accrue sur l'ensemble des fournisseurs (nouveaux fournisseurs, conformité, risques, etc.) aide les entreprises à prendre des décisions sur la base de données fiables. Des rappels automatiques sont envoyés aux fournisseurs lorsque la validité des informations ou documents arrive à expiration. Du côté des fournisseurs, le portail en libre-service et simple d'utilisation d'Esker leur permet de compléter et de soumettre 24h sur 24h et en temps réel les informations relatives à leur entreprise, ce qui accélère considérablement leur processus d'enregistrement. Ils sont en mesure de modifier leurs informations à tout moment et en toute autonomie, et sont informés lorsque celles-ci sont vérifiées et approuvées par l'acheteur. Associées à une interface intuitive, les nouvelles fonctionnalités de la solution d'Esker offrent une expérience utilisateur conviviale, encourageant la collaboration des fournisseurs avec les salariés de l'entreprise.

La solution de Supplier Management d'Esker, protège les entreprises en vérifiant l'exactitude des informations relatives aux fournisseurs (coordonnées bancaires, numéro de TVA, certificats d'assurance, code de conduite, etc.), et veille au respect des exigences règlementaires du commerce et des affaires. Esker fait appel à des tiers - notamment Dun & Bradstreet, pour surveiller les risques liés aux fournisseurs. Les entreprises approuvent simplement les nouveaux fournisseurs et les modifications d'information de la même manière qu'elles le feraient pour une demande d'achat, sans quitter l'interface d'Esker ni utiliser une autre solution pour gérer ces informations.