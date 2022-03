Esker : douche froide

(Boursier.com) — Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les actionnaires d'Esker peuvent en témoigner en 2022. Après une impressionnante ascension au cours des dernières années, le titre de l'éditeur de logiciels accuse le coup sur ces premiers mois avec une nouvelle baisse marquée de plus de 10% à 173,8 euros ce vendredi dans le sillage de comptes annuels inférieurs aux anticipations des analystes. Dans un environnement marqué par un net redressement des taux obligataires, la moindre déception pour les valeurs les plus fortement valorisées est durement sanctionnée : Esker en fait les frais.

Le groupe a dégagé en 2021 un résultat d'exploitation de 16,6 ME, en progression de 22%, matérialisant une marge en légère hausse, de 12,1% à 12,4%. Le résultat net atteint 14,3 ME, en hausse significative de 24% sur un an. Esker anticipe à ce stade pour l'exercice 2022, un chiffre d'affaires en croissance autour de 16% (hors acquisitions) avec une rentabilité stable. Ces perspectives seront mises à jour à l'occasion de chaque publication.

En dépit de la déception sur la marge, qui n'est pas l'élément central de l'equity story à date, Esker reste une valeur particulièrement attractive malgré la sensibilité du secteur à l'évolution des taux longs, détaille Oddo BHF. À la suite de la baisse du titre en 2022 (-46%), les niveaux actuels offrent du potentiel, alors que l'impact taux semble à présent bien digéré et intégré. Esker se traite désormais 7x le CA 2022 et moins de 6x2023, soit 30% de décote par rapport aux pairs. Ainsi, le courtier reste positif et adopte une vue long terme compte tenu de la qualité du profil et des tendances de fond. Dans ce contexte, il maintient son avis 'surperformer' malgré un objectif abaissé de 290 à 270 euros pour tenir compte de la baisse de ses prévisions de rentabilité.

Comme souvent, la dynamique de fin d'année pèse sur les résultats du second semestre mais assure une forte croissance pour 2022, note Portzamparc ('renforcer'). En première approche et sur la base d'hypothèses de marge plus prudentes, l'objectif est abaissé de 300 à 282 euros.