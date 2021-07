Esker digitalise le traitement des factures fournisseurs de DMC Global

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce aujourd'hui que la société holding diversifiée DMC Global Inc a choisi Esker pour digitaliser le traitement de ses factures fournisseurs.

DMC Global compte deux unités opérationnelles internationales présentes sur des secteurs d'activité distincts et utilisant des systèmes ERP différents.

Au départ, la société souhaitait remplacer le logiciel de dématérialisation des factures utilisé dans ses bureaux européens. Elle a alors analysé le processus en place aux États Unis et découvert qu'il fallait plus de 20 étapes manuelles pour traiter une seule et même facture. Pour DMC Global, c'était l'occasion d'étendre la digitalisation à l'ensemble de ses activités et de consolider le traitement des factures fournisseurs au sein d'un portail unique.