Esker : des ventes de 43,8 ME sur le T3

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Esker du 3ème trimestre de l'année 2023 s'établit à 43,8 MEUR, en croissance de +13% à taux de change constants et de +8% en données publiées, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

La trésorerie nette s'élève à 34,1 ME au 30 septembre 2023 contre 31,5 ME un an auparavant.

Compte tenu de la bonne performance des neuf premiers mois de l'année, Esker continue de viser une croissance organique comprise entre +14% et +15% pour l'ensemble de l'exercice 2023 hors variations de change.