Esker : des ventes annuelles à +16%

(Boursier.com) — Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires proche de 180 ME pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Les ventes annuelles s'établissent ainsi à 178,6 ME, en croissance de +14% à taux de change constant et de +12% en données publiées.

Au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2023, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,9 ME, en hausse de +13% à taux de change constant et de +11% en données publiées par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Par conséquent, et comme annoncé lors de la publication de l'activité commerciale du 3ème trimestre 2023, cette forte accélération des prises de commandes impactera de 1 à 2 points la marge d'exploitation initialement attendue pour l'ensemble de l'année 2023, qui devrait s'établir aux environs de 10%.

Avec une trésorerie nette de 41,5 ME contre 32,3 ME au 31 décembre 2022 et plus de 130.000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique et sur la réalisation d'opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée à ses clients.