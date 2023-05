Esker : des compétences reconnues

(Boursier.com) — Esker a été reconnue parmi les leaders du marché dans le rapport 2023 ePayables Technology Advisor d'Ardent Partners, pour la 3e année consécutive. Esker s'est distinguée dans les deux catégories analysées (solutions et fournisseurs) dans le rapport.

Ardent Partners souligne l'étendue et la richesse fonctionnelle de la solution Accounts Payable, incluse dans la suite Source-to-Pay d'Esker. Elle se distingue par ses capacités d'automatisation et de traitement des factures fournisseurs, ainsi que par ses fonctionnalités de reporting de pointe et ses tableaux de bord personnalisés par profil d'utilisateur et besoins métier.

Esker a également été récompensée pour sa solution offrant une couverture applicative étendue, comprenant la gestion des fournisseurs et des achats, des paiements interentreprises (B2B), des processus de conformité et de sourcing. Son utilisation très vaste des technologies de l'IA comme le machine learning, l'analyse prédictive ou encore le traitement du langage et ses capacités reconnues dans le domaine des solutions de gestion des factures fournisseurs, viennent renforcer sa proposition de valeur au service de l'automatisation des processus S2P.

Précisons qu'Ardent Partners a évalué 12 des meilleurs fournisseurs de logiciels sur le marché de la dématérialisation de la comptabilité fournisseur et met en avant des informations, des analyses, et des recommandations, à destination des responsables comptables en charge du cycle P2P, souhaitant optimiser leur processus de travail.