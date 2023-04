Esker : de proche en proche

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client en automatisant les cycles de gestion et Talentia, éditeur de logiciels finance et RH dédiés aux ETI, annoncent la signature d'un partenariat pour se préparer au passage à la facturation électronique 2024.

Avec la mise en place de la réforme de la facturation électronique à partir du 1er juillet 2024, les entreprises sont contraintes d'intégrer cette évolution majeure dans un temps limité. C'est dans ce contexte que Talentia, dont les solutions sont utilisées par près de 20% des ETI françaises, a noué un partenariat technologique et commercial avec Esker pour y intégrer l'automatisation des factures fournisseurs et clients. Cet accord permettra à l'éditeur d'enrichir sa suite Talentia Finance en permettant à ses clients de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Appelés respectivement Talentia AP et Talentia AR, les modules Esker seront intégrés avec les solutions Talentia Finance.

Portzamparc s'attend à d'autres petit partenariats de ce type afin d'élargir la clientèle. De quoi viser un cours de 185 euros en restant à l'achat sur le dossier. La valeur recule ce mardi de 1,8% à 133 euros.