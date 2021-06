Esker : de nouvelles fonctionnalités de lutte contre la fraude

(Boursier.com) — Esker annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités de lutte contre la fraude aux paiements au sein de sa solution Procure-to-Pay, intégrant les technologies de la fintech lyonnaise Sis ID.

Dans ce contexte de cybermenaces accrues, les entreprises sont en quête de solutions automatisées en mesure de sécuriser les données de paiements, tout en s'affranchissant le plus possible de la vérification manuelle, chronophage et source d'erreurs. Mieux vaut prévenir que guérir, car la facture d'une opération de fraude peut s'avérer très salée ! En l'occurrence, pour près d'une entreprise sur trois, le préjudice subi est supérieur à 10 kE. De quoi fragiliser fortement et parfois durablement la trésorerie des entreprises et dans certains cas compromettre leur activité, plus encore dans le contexte actuel de reprise économique progressive , commente Laurent Sarrat, CEO de Sis ID.

Pour enrayer cette mécanique préjudiciable, Esker joint ses forces à celles de Sis ID. Totalement intégrée à sa plateforme Procure-to-Pay (P2P) et déjà disponible en France et en Europe, l'ajout de cette brique anti-fraude va de pair avec la volonté du leader de la digitalisation de construire une plateforme d'automatisation complète et agile. Elle vise à offrir aux clients d'Esker une expérience fluide et sans couture au travers d'une seule et unique interface, évolutive, réunissant les meilleures expertises et technologies du marché. Cette démarche permet de construire une relation clients/fournisseurs qui soit la plus sécurisée et la plus auditable possible, en misant sur une forte automatisation et traçabilité de l'ensemble des opérations, à chaque étape de la chaîne de valeur du processus P2P.

En pratique, dans le cadre de la gestion des fraudes au virement, la technologie de Sis ID est directement intégrée au processus d'enregistrement des nouveaux fournisseurs. Les clients contractualisent en direct avec la fintech et doivent seulement fournir leurs identifiants à Esker afin de connecter les deux services et permettre la vérification automatique et en quelques secondes de la concordance entre l'identité d'une société et ses coordonnées bancaires, sur la plateforme de la fintech. En mutualisant et en anonymisant les historiques de paiements, Sis ID délivre en temps réel une alerte en cas de risques de fraude. La plateforme collaborative certifie les transactions bancaires grâce à son réseau de plus de 10.000 entreprises. Ce processus de validation se répète à chaque demande de changement de RIB pour en valider la pleine légitimité.