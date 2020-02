Esker : de nouveaux moyens de paiement sécurisés pour ses clients

Esker : de nouveaux moyens de paiement sécurisés pour ses clients









(Boursier.com) — Esker intègre l'infrastructure de paiement de Stripe Connect. Elle viendra étendre la solution Esker de digitalisation du cycle Order-to-Cash (O2C) en offrant le paiement en ligne sécurisé en France et à l'international pour aider les entreprises à se faire payer plus rapidement. La plateforme Stripe Connect permet aux clients de recourir à un seul et unique prestataire de paiements à l'échelle internationale, au lieu de devoir choisir parmi différents fournisseurs locaux.

Les clients Esker peuvent désormais accepter les paiements par carte de crédit et de débit (Visa, Mastercard, American Express, etc.) ou par prélèvement bancaire (SEPA, ACH, BACS, etc.) dans plus de 40 pays et dans 135 devises en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Asie.