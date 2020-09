Esker : croissance annuelle prévue autour de 9%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 d'Esker progresse de plus de 8%, tiré par le succès continu des solutions Cloud qui représentent 92% de l'activité.

La crise du COVID-19 est arrivée alors qu'Esker anticipait une année supplémentaire de forte croissance de ses revenus, en ligne avec 2019. Malgré la situation, la société a décidé de maintenir les investissements qu'elle avait déjà réalisés tout en contrôlant ses dépenses.

Le résultat d'exploitation s'établit à 6,2 ME, en baisse de 14%. La rentabilité se maintient à 11,4% du chiffre d'affaires, malgré l'impact de la pandémie sur le deuxième

trimestre.

Le résultat net s'établit à 5,4 ME, stable par rapport au premier semestre 2019.

Esker a bénéficié des mesures de soutien à l'économie décidées par le gouvernement français, sous la forme de prêts garantis par l'État, à hauteur de 11 ME. Ces prêts portent l'endettement total du Groupe à 16,6 ME pour des capitaux propres de plus de 60 ME.

Esker vise toujours une croissance 2020 autour de 9% hors variations de change, avec une rentabilité stable par rapport à 2019.