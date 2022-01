Esker : corrige malgré un exercice record

(Boursier.com) — Esker corrige de 5,4% à 278 euros au lendemain de la publication du meilleur chiffre d'affaires annuel de son histoire. Les ventes de la société ont atteint 133,7 ME en 2021, en croissance de +20% à taux de change constant et +19% en publié. Esker anticipe le maintien de son résultat opérationnel à un niveau similaire à celui réalisé au 1er semestre 2021.

Le management attend également une solide croissance organique à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2022, qui devrait amener le chiffre d'affaires aux alentours de 155 ME si la parité euro/dollar US reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir à nouveau entre 12 et 15%.

Si les indications sur les marges sont sans surprise, la guidance de revenus 2022 semble prudente, au regard de la progression de 25% de l'ARR ; d'un effet devises plus favorable ; de l'intégration de Market Dojo, explique Portzamparc. Cela correspond, selon les calculs du broker, à une croissance organique de 14% en 2022, là où il attendait plus de 17% (pour un CA de 159,2 ME). Sur la base de son scénario et de l'ajustement des comparables, la maison de bourse remonte le curseur de 290 à 300 euros ('achat').

Compte tenu de la qualité et du profil de la société, ainsi que du marché sur lequel Esker est positionné, Oddo BHF reste très positif et adopte une vue long terme sur le dossier. Si la valorisation du secteur restera sensible à l'évolution des taux longs en 2022 (actif à duration longue, la valeur terminale représente 75% du DCF), sa conviction reste fondée sur la poursuite d'un bon momentum, une croissance séculaire proche de 20%, une rentabilité élevée, et une décote par rapport aux pairs sectoriels (bien que réduite sur 2021). Dans ce contexte, l'analyste reconduit son opinion 'surperformance' et son objectif de 345 euros.

Pour Berenberg ('acheter'), la guidance 2022 implique une nouvelle année de croissance bien qu'elle soit en ligne avec les attentes du marché.